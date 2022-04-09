Борис Джонсон сегодня прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

Этот визит не анонсировала ни Украина, ни Великобритания

Стало известно, что в Киев приехал с необъявленным визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сейчас идут переговоры между лидерами стран.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

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"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора. Ранее визит Джонсона в Киев не анонсировался", – написал Сибига.

Он также разместил первое фото этих переговоров.