Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Буданов озвучив версію "Сьогодні" про причину масованих обстрілів України

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 14:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Глава розвідки переконаний, що росіян влаштовують удари по цивільних українцях
Кирило Буданов назвав причиною ракетних обстрілів України Сергія Суровікіна
Кирило Буданов назвав причиною ракетних обстрілів України Сергія Суровікіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Масовані ракетні удари Росії по цивільних об'єктах в Україні не пов'язані з відступом окупантів з острова Зміїного. Причиною цього є те, що Москва змінила керівника так званої "спецоперації". Наразі це Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ.

Про це заявив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

Реклама

За його словами, вихід росіян з острова Зміїного і смертоносний обстріл ракетами Одеської області – абсолютно не пов'язані між собою фактори.

"Взагалі питання, чому Росія останнім часом так сильно активізувала використання ракет, має досить просту відповідь, як не дивно. Ніякої конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає. Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної воєнної операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє", – пояснив Буданов.

Також глава української розвідки наголосив, що Росія чітко розуміє, куди плюс-мінус будуть потрапляти їхні ракети.

"Так, є питання щодо їх невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню. Їх абсолютно це влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це по офіційній риториці, що вони кажуть, – в принципі не сильно й виправдовуються", – додав Буданов.

Він також назвав Росію "монстром з ядерною палицею", який, на думку начальника розвідки, буде загрожувати всьому світові у нових і нових країнах, поки це питання глобально не вирішать.

Реклама

Що відомо про нового командувача війною в Україні

Сергій Суровікін

Після відсторонення Олександра Дворнікова від командування кровожерливою "спецоперацією" Путіна її очолив головнокомандувач ПКС РФ Сергій Суровікін. В ніч на 25 червня Україну сколихнула серія ракетних ударів – окупанти випустили 52 ракети. У такий спосіб новий командувач, ймовірно, хотів показати свою ефективність.

Реклама

Оскільки Суровікін – головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ, у нього під рукою були всі літаки і ракети, включаючи надзвукові літаки Ту-23М3, що засвітилися під час обстрілу 25 червня.

Зранку 26 червня Росія вдарила ракетами по Києву, влучивши в багатоповерхівку. Під завалами опинилися люди, було відомо про щонайменше одного загиблого.

27 червня війська РФ атакували Полтавську область – ракети влучили у торговельний центр у Кременчуці. За інформацією ДСНС, внаслідок ракетного удару по ТЦ загинуло 19 мирних жителів, ще 66 осіб постраждали, з них 26 людей госпіталізовано. Усього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

Вночі 1 липня потужно обстріляли Одеську область. Ракети влучили у цивільні об'єкти — 9-поверхівку та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару загинула 21 особа (16 осіб – житловий будинок та 5 осіб – база відпочинку, з них 1 дитина), постраждало 39 осіб, які госпіталізовані до лікарні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінив перестановку кадрів командування так званою спецоперацією Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 4 липня
1
Особовий склад 36200
Особовий склад
2
Танки 1589
Танки
3
ББМ 3754
ББМ
4
Артилерія 804
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 658
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2629
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Снайпер-ракетник... Віталій Мовчан - лейтенант ЗСУ, командир підрозділу ПВО, який обслуговував зенітно-ракетний комплекс... 24 лютого близько 6:50 Віталій провів перший у житті бойовий пуск зенітної ракети - і збив російський винищувач Су-30. Згодом підбив ворожий безпілотник. Авіація противника почала полювання на героїчний екіпаж ЗРК… Мовчан загинув під час ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Грошове питання
Що буде з цінами на овочі?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.53

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.6
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Як не втратити гроші💰
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19787.9

Binance Coin (BNB)

223.81

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

51.43

Theta (THETA)

1.23

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти