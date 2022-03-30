Зеленський: Будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину

Як вважає президент, ворог накопичує війська для нових ударів на Донбасі

Зеленський заявив, що українці боротимуться за кожен метр землі. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до світової спільноти, де розповів про переговорний процес між Україною та Росією.

Відеозвернення глава держави опублікував у Telegram.

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"Є переговорний процес, який триває. Але це поки що тільки слова. Поки що – без конкретики. Є також інші слова – про нібито відведення російських військ від Києва та Чернігова. Ми ж знаємо, що це не відвід, а наслідки вигнання окупантів нашими захисниками. ", – сказав Зеленський.

За його словами, в цей же час ворог накопичує війська для нових ударів на Донбасі.

"Але ми до цього готувалися. Ми нікому не віримо, ні в які гарні слова. І ми нічого не віддамо. І боротимемося за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", – додав глава держави.

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Подоляк поділився позитивом після переговорів у Стамбулі

Україна отримає величезну підтримку та захист в особі міжнародних партнерів , підписавши договір про гарантії та безпеку. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час брифінгу.

"Якщо ми підпишемо міжнародний договір про гарантії та безпеку, Україна нарешті матиме не лише свою армію, яка дуже зараз воює, але ще й підтримку в особі країн, які мають найсильніші армії, в тому числі з ядерним компонентом. Після цього ніхто вже у майбутньому не буде вважати, що за 3-5 днів він пройде всю Україну. Щоправда, цього й сьогодні не сталося. Ми бачимо, що Російська Федерація не така вже й сильна. Як виявилося, вона вміє воювати лише з мирними жителями", – сказав Подоляк.

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Також він зазначив, що має оптимістичний прогноз щодо "стамбульських переговорів" і що ситуація з війною в Україні може на них вирішитися на нашу користь.

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