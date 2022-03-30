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Зеленский: Будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека

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30 марта, 23:59
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Как считает президент, враг накапливает войска для новых ударов на Донбассе
Зеленский заявил, что украинцы будут бороться за каждый метр земли. Коллаж "Сегодня"
Зеленский заявил, что украинцы будут бороться за каждый метр земли. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к мировому сообществу, где рассказал о переговорном процессе между Украиной и Россией.

Видеообращение глава страны опубликовал в Telegram.

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"Есть переговорных процесс, который продолжается. Но это пока только слова. Пока – без конкретики. Есть также и другие слова – о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова. Мы же знаем, что это не отвод, а последствия изгнания оккупантов нашими защитниками", - сказал Зеленский.

По его словам, в это же время враг накапливает войска для новых ударов на Донбассе.

"Но мы к этому готовились. Мы никому не верим, ни в какие красивые слова. И мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - добавил глава государства.

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Подоляк поделился позитивом после переговоров в Стамбуле

Украина получит огромную поддержку и защиту в лице международных партнеров, подписав договор о гарантиях и безопасности. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга.

"Если мы подпишем международный договор о гарантиях и безопасности, Украина наконец будет иметь не только свою армию, которая очень сильно сейчас воюет, но еще и поддержку в лице стран, которые имеют сильнейшие армии, в том числе с ядерным компонентом. После этого никто уже в будущем не будет считать, что за 3-5 дней он пройдет всю Украину. Правда, этого и сегодня не произошло. Мы видим, что Российская Федерация не такая уж и сильная. Как оказалось, она умеет воевать только с мирными жителями", – сказал Подоляк.

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Также он отметил, что у него есть оптимистической прогноз относительно "стамбульских переговоров" и что ситуация с войной в Украине может на них решиться в нашу пользу.

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