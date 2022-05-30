Мета Росії – розколоти єдність Євросоюзу: головні заяви влади за 30 травня

Для ЄС важливо продемонструвати сильну позицію

Путін хоче розколоти ЄС Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 96-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують наступати на сході України та нести втрати, тим часом ЄС може погодити шостий пакет санкцій проти РФ.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 30 травня.

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Президент України підбив підсумки 95-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 30 травня і розповів, що він відвідав Харків та передові позиції українських військових в області.

"Харків пережив страшні удари окупантів. Але Росія вже програла не лише битву за Харків, не лише битву за Київ та північ нашої країни. Вона програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони всі згоріли. У тому числі й там, на Салтівці", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що третина Харківської області досі під окупацією.

"Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат має працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і на державному", – пообіцяв президент.

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Він також розповів, що внаслідок російських ударів у Сєвєродонецьку зруйновано всю критичну інфраструктуру. 90% будинків пошкоджено. Понад дві третини житлового фонду міста повністю зруйновано. Немає зв'язку. Постійні обстріли.

"Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі (як гірко зараз звучить ця назва) Дружби народів, 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна робить усе, щоб стримати цей наступ.

Сьогодні ЄС може погодити шостий пакет санкцій проти РФ

Європейський союз може погодити шостий пакет санкцій проти Росії вже сьогодні, 30 травня. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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"Як повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, були складні переговори, але рішення необхідно ухвалювати, включно з ембарго на російську нафту. Зазначу, що для ЄС важливо продемонструвати сильну позицію, оскільки головною метою Росії є розколоти єдність і використати це як слабкість Євросоюзу. Цього не можна допускати", – написав Єрмак.

У РФ заперечують, що її військові завдають ударів по цивільних об'єктах

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував офіційних представників Росії, які заявляють, що армія РФ не завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ми не б'ємо по цивільних об'єктах, атакуємо лише військові цілі, заявив міністр з виправдання військових злочинів Росії пан Лавров. Вважаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я має створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників РФ. Можливо, новий вірус?" – написав Подоляк, опублікувавши фото "військових цілей" РФ.

Україні необхідно більше сучасної зброї

Під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у 2022 році голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підкреслив, що наша країна готова бути гарантом стабільності безпеки в регіоні, але їй потрібно більше сучасної оборонної зброї. Йдеться про швидке постачання на регулярній основі реактивних систем залпового вогню, далекобійних артилерійських систем та боєприпасів, систем берегової оборони, танків та бронетехніки. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

"Дайте нам ракети, які зможуть збити російські ракети. Запитайте: а хто наступний в імперських інтересах Росії, яка не цінує ні людські життя, ні ресурси в досягненні своїх цілей, породжених хворою фантазією?" – наголосив Стефанчук.

Руслан Стефанчук: "Дайте нам ракети, які зможуть збити російські ракети"

Російські окупанти продовжують наступ на сході України

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Волинському та Поліському напрямках без істотних змін. При цьому загарбники зазнають величезних втрат в Україні. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що на Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об'єктах на території Сумської області в районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійського обстрілу поблизу Кондратівки. На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ і північний схід від Харкова, а також населені пункти Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Розплідник, Борщова та Перемога.

На Слов'янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для відновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52.

"На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджуються на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокування основних логістичних шляхів. На Лиманському напрямку ворог закріплюється в населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для наступного наступу на Слов'янськ", – йдеться у повідомленні.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 травня: Сумська та Харківська області потерпають від ударів російською авіацією та "Іскандерів", ворожі ракети знову вразили Одеську область, на Донбасі ЗСУ відбили всі атаки рашистів.

Втрати російських окупантів становлять 30 350 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 30 350 солдатів та 1349 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 30 350 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1349 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 3282 (+12) одиниці;

артилерійських систем – 643 (+12) одиниці;

РСЗВ – 205 (+2) одиниць;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 207 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 174 (+0) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 507 (+3);

крилатих ракет – 116 (+2);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2258 (+18) одиниць;

спеціальна техніка – 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога на 30 травня: ще мінус 200 солдатів особового складу за добу, а також 11 танків та 12 броньованих машин. Українська ППО працює цілодобово та прицільно по ракетах Росії.

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