Число загиблих через влучення ракети в будівлю ОДА у Миколаєві зросло до 16

Роботи з розбору завалів будівлі та пошуку людей з-під них досі продовжуються

Окупанти розгромили будівлю ОДА у Миколаєві / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 31 березня через влучення ракети у будівлю Миколаївської ОДА загинуло 16 людей. Рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 особа померла у реанімації. Наразі працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Про це пише пресслужба ДСНС.

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"Всю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей з-під них на будівлі облдержадміністрації, яка зруйнована внаслідок влучання ворожої ракети. Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації). Наразі працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.

О 08:00 відбулася зміна особового складу ДСНС.

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Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстрілялидев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної державної адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого горіння.

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Ще вдень повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Пізніше стало відомо про 12 загиблих. Проте кількість жертв зростає.

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