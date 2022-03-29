Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 12

Нині на місці інциденту проводиться рятувальна операція

34 людини були травмовані/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Миколаєві збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу окупантами облдержадміністрації. Рятувальна операція продовжується.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Деталі

Нині відомо, що внаслідок обстрілу Миколаївської ОДА 12 людей загинуло. Крім того, ще 34 отримали поранення. Нині на місці інциденту триває рятувальна операція.

Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстріляли дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. Зазначається, що було зруйновано центральну секцію будівлі з 9 по 1 поверхи, без подальшого горіння.

Ще вдень повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Однак цифра збільшилася.

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