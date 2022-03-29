Число погибших в результате обстрела Николаевской ОГА возросло до 12

В настоящее время на месте инцидента проводится спасательная операция

34 человека были травмированы/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Николаеве увеличилось количество жертв в результате обстрелаоккупантами облгосадминистрации. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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В настоящее время известно, что в результате обстрела Николаевской ОГА 12 человек погибли. Кроме того, еще 34 получили ранения. Сейчас на месте инцидента продолжается спасательная операция.

Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 8:45 обстрелялидевятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации. Отмечается, что была разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа, без дальнейшего горения.

Еще днем сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Однако цифра увеличилась.

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