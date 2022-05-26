Путіну відповіли на зерновий шантаж – цитати світових лідерів за 26 травня

Політики розуміють, що російську агресію не можна утихомирити

Гітанас Науседа та Санна Марін підтримують євроінтеграцію України / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Світові лідери тепер займаються рішенням нової проблеми – продовольчої , яку створив багатьом країнам міжнародний злочинець Володимир Путін. Саме з цієї теми висловлювалися політики.

Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші цитати 26 травня.

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Світовий шантажист

Президент Литви Гітанас Науседа чудово розуміє, що блокування українського зерна – черговий злочинний шантаж Путіна.

"Росія використовує експорт українського зерна як інструмент маніпулювання у своїй війні. Розблокування Одеського порту має бути першочерговим завданням, але Литва готова надати свою залізничну інфраструктуру та морський порт, щоб експорт зерна з України не припинявся під час перевезення його через Польщу" , – заявив Науседа.

На шантаж Путіна, який вимагає скасувати санкції в обмін на зняття морської блокади для експорту українського зерна ніхто йти не збирається.

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"Звичайно, ми не зніматимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули порожні обіцянки від РФ. Я думаю, у нас є підстави для скептицизму, коли ми чули різні обіцянки та пропозиції з Росії ", – передає слова офіційного представника Держдепартаменту США Нед Прайса телеканал CNN .

Світовий агресор

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас вважає, що Кремль не відмовиться від своїх кривавих планів.

"Російську агресію не можна умиротворити. Її треба зустріти із силою. Ми не повинні допустити розвитку затяжного та все більш болючого конфлікту в Україні" , – заявила британський політик, яку цитує The Guardian.

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В Естонії також бачать у Москві одну суцільну загрозу.

"Наївно казати, що Росія є частиною безпекової архітектури Європи. Росія, яка розв’язала повномасштабну війну з метою підкорення України, не хоче брати на себе відповідальність за мир і стабільність у Європі, а, навпаки, хоче підірвати цю стабільність і безпеку. Зараз Росія є загрозою для цієї безпекової архітектури", – сказав президент Естонії Алар Каріс.

Зброне питання

На Заході розуміють, що без їхнього озброєння російська загроза може розповзтися по всій Європі.

"На початку підтримка надходила в основному зброєю радянських часів, але тепер ми надаємо більше натівської зброї, для використання якої потрібно навчатися. Альянс є активним учасником групи підтримки України під лідерством США, яка зустрілася вперше на авіабазі "Рамштайн"... І найперше завдання НАТО – допомогти надавати підтримку – і протягом тривалого часу. Тож я закликаю союзників поповнювати поставки – тому що це все більше стає війною на виснаження", – сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

А прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка побувала у Києві, запевнила, що її країна підтримуватиме Україну у боротьбі з агресором та допомагатиме їй на шляху до ЄС.

"Європейському Союзу важливо бути єдиним, сміливим і рішучим перед російським вторгненням. Важливо зробити конкретні кроки для того, щоб Україна стала державою-членом ЄС ", – заявила наймолодша прем'єр у Європі, якій 36 років.

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