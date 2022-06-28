Данілов дав жорсткий відлуп казковим маренням Медведєва

Медведєву нагадали, що Крим – українська територія, яка обов'язково буде деокупована

Дмитро Медведєв (ліворуч) та Олексій Данілов (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відповів на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, що "спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим розглядатимуться як оголошення війни Російської Федерації".

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов", – написав Данілов в Twitter.

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Росія 8 років здійснювала гібридну військову агресію проти України, окупувавши Крим та підтримуючи зброєю та силами регулярних військ сепаратистів на Донбасі. 24 лютого 2022 року режим Володимира Путіна розв'язав повномасштабну війну проти України. Більшість опитаних соціологами українців зазначили, що Путін має на меті знищення українського народу як такого.

Раніше ми повідомляли, що автосервіс у Криму відмовився лагодити військову техніку Росії.

Також нагадаємо, Рєзніков розповів, коли Україна буде готова відвоювати окуповані землі – включаючи Крим.