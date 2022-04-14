Данілов: Вторгнення Росії в Україну мало бути ще 22 лютого

Секретар РНБО заявив, що українська влада розуміла, що робитиме

Олексій Данилов заявив, що в української влади все було за планом. / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація мала напасти на Україну "в тому форматі, який є зараз", ще 22 лютого, а не 24-го.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю BBC.

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"Це наша земля"

"Ми були свідомі того, що відбуватиметься на території нашої країни. Ба більше, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз. Єдине, чого ми не очікували, – це те, що буде залучена територія Білорусі. Дискусії були про це, але в підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося", – заявив він.

За словами Данілова, доказом того, що Україна готувалася, є те, що вже 50-й день країна тримає оборону:

"Жодна розвідка світу не давала нашій країні більше ніж 21 день. Керівник французької розвідки 31 березня пішов у відставку, оскільки не прогнозував те, що відбулося. Починаючи з жовтня-листопада, в цьому приміщенні ми спілкувалися з великою кількістю делегацій – зі США, Великої Британії, інших країн – і я їм пояснював, чого вони не враховують. Вони рахували танки, гармати, інші речі, а я казав: у нас є та зброя, про яку мало хто знає. Це воля нашого народу до свободи. Ми боротимемося до останнього, але нікуди звідси не підемо, бо це наша земля".

Також секретар РНБО заявив, що звинувачувати українську владу в тому, що вона не готувалася, – некоректно:

"Ми не могли вийти та публічно сказати населенню: "Друзі, 22 лютого починається війна". Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися. З 1 січня у нас почав діяти закон про національний спротив. У нас на кожній території розгорталися батальйони територіальної оборони. Ми розуміли, що будемо робити. А коли в перший день було ухвалене рішення про видачу зброї всім охочим захищати країну, – як ви вважаєте, ми могли заздалегідь сказати, що будемо видавати зброю? Ні, у нас все було за планом".

Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що з усіма чоловіками, які незаконно перетнули кордон під час мобілізації, будуть розбиратися на зворотному шляху.

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