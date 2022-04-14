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Данилов: Вторжение России в Украину должно было быть еще 22 февраля

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 20:33
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Секретарь СНБО заявил, что украинская власть понимала, что будет делать
Алексей Данилов заявил, что у украинских властей все было по плану.
Алексей Данилов заявил, что у украинских властей все было по плану. / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация должна была напасть на Украину "в том формате, который есть сейчас", еще 22 февраля, а не 24-го.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью BBC.

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"Это наша земля"

"Мы осознавали то, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас. Единственное, чего мы не ожидали, – это того, что будет привлечена территория Беларуси. Дискуссии были об этом, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но произошло как произошло", – заявил он.

По словам Данилова, доказательством того, что Украина готовилась, есть то, что уже 50-й день страна держит оборону:

"Ни одна разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня. Руководитель французской разведки 31 марта ушел в отставку, поскольку не прогнозировал произошедшее. Начиная с октября-ноября, в этом помещении мы общались с большим количеством делегаций – из США, Великобритании, других стран – и я им объяснял, чего они не учитывают. Они считали танки, пушки, другие вещи, а я говорил: у нас есть оружие, о котором мало кто знает. Это воля нашего народа к свободе. Мы будем бороться до последнего, но никуда отсюда не уйдем, потому что это наша земля".

Также секретарь СНБО заявил, что обвинять украинские власти в том, что они не готовились, – некорректно:

"Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились. С 1 января у нас начал действовать закон о национальном сопротивлении. У нас на каждой территории разворачивались батальоны территориальной обороны. Мы понимали, что будем делать. А когда в первый день было принято решение о выдаче оружия всем желающим защищать страну, – как вы считаете, мы могли заранее сказать, что будем выдавать оружие? Нет, у нас все было по плану".

Напомним, Алексей Данилов заявил, что со всеми мужчинами, которые незаконно пересекли границу во время мобилизации, будут разбираться на обратном пути.

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