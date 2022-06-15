Роблять недостатньо. Моравецький пояснив, як НАТО має захистити Україну

Економічна та військова підтримка необхідна Україні вже сьогодні

Моравецький закликав Столтенберга сильніше підтримувати Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував НАТО за недостатню підтримку України. На його думку, Альянс має прикласти більше зусиль для захисту нашої країни. НАТО залишається єдиною структурою, яка може протистояти атакам Росії на Європу.

Про це Моравецький сказав під час виступу на пресконференції з генсеком НАТО.

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Прем'єр-міністр Польщі нагадав, що українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити.

"Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Я вважаю, що ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", – переконаний Моравецький.

Він закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз – не через кілька тижнів, не через місяць.

Моравецький також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС.

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Генсек НАТО обіцяє більше зброї для України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкого озброєння. 15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України, — це формат, який був започаткований на базі Рамштайн кілька місяців тому. Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включаючи важкі озброєння для України.

"Ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі", — зазначив генсек.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк озвучив точний список зброї, яка допоможе Україні вигнати РФ.

Раніше ми писали, що навчання українських військових на німецьких самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000 в Німеччині буде завершено уже незабаром. Це дозволить відправити озброєння до зони бойових дій в Україну.