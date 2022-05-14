Денісова: окупанти запланували провести перепис населення Херсонщини

Омбудсмен повідомила про порушення Росією одразу трьох міжнародних документів

Денісова пояснила окупантам, що вони порушують / Колаж "Сьогодні"

Оскільки ідея з "референдумом" на окупованій частині Херсонщини у Кремля провалилася, російська влада розглядає різні варіанти щодо наділення "статусом" тимчасово окупованих територій України. Для цього вони вирішили провести перепис населення, що залишилося.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбуці .

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Що відомо

"Російські окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині, так само, як це було у тимчасово окупованому Криму 2014 року. Жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради з документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю. В оголошеннях вказується, що це стосується лише тих, хто має місцеву прописку", – написала Денісова.

Незаконну процедуру окупанти планують розпочати у понеділок, 16 травня та завершити "перепис населення" до кінця місяця.

Порушення міжнародних законів

Людмила Денісова інформує, що такі дії Російської Федерації порушують:

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Гаазьку конвенцію 1907 року,

четверту Женевську конвенцію 1949 року,

додатковий протокол 1 до Женевської конвенції 1977 року.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні. Наголошую, що будь-які сценарії і маніпуляції російських окупантів та колаборантів зі "статусом" Херсонської області є юридично та політично нікчемними" , – резюмувала омбудсмен.

Обстановка у регіоні