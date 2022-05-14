Денисова: Оккупанты запланировали провести перепись населения Херсонской области

Омбудсмен сообщила о нарушении Россией сразу трех международных документов

Денисова объяснила оккупантам, что они нарушают / Коллаж "Сегодня"

Поскольку идея с "референдумом" на оккупированной части Херсонщины у Кремля провалилась, российские власти рассматривают разные варианты по наделению "статусом" временно оккупированных территорий Украины. Для этого они решили провести перепись оставшегося населения.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

"Российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области, так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году. Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку", – написала Денисова.

Незаконную процедуру оккупанты планируют начать в понедельник, 16 мая и завершить "перепись населения" к концу месяца.

Нарушение международных законов

Людмила Денисова информирует, что такие действия Российской Федерации нарушают:

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Гаагскую конвенцию 1907 года,

четвертую Женевскую конвенцию 1949 года,

Дополнительный протокол 1 к Женевской конвенции 1977 года.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине. Отмечаю, что любые сценарии и манипуляции российских оккупантов и коллаборантов со "статусом" Херсонской области юридически и политически ничтожны", – резюмировала омбудсмен.

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