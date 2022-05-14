Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Денисова: Оккупанты запланировали провести перепись населения Херсонской области

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 22:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Омбудсмен сообщила о нарушении Россией сразу трех международных документов
Денисова объяснила оккупантам, что они нарушают / Коллаж "Сегодня"
Денисова объяснила оккупантам, что они нарушают / Коллаж "Сегодня"

Поскольку идея с "референдумом" на оккупированной части Херсонщины у Кремля провалилась, российские власти рассматривают разные варианты по наделению "статусом" временно оккупированных территорий Украины. Для этого они решили провести перепись оставшегося населения.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Реклама

Что известно

"Российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области, так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году. Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку", – написала Денисова.

Незаконную процедуру оккупанты планируют начать в понедельник, 16 мая и завершить "перепись населения" к концу месяца.

Нарушение международных законов

Людмила Денисова информирует, что такие действия Российской Федерации нарушают:

Реклама
  • Гаагскую конвенцию 1907 года,
  • четвертую Женевскую конвенцию 1949 года,
  • Дополнительный протокол 1 к Женевской конвенции 1977 года.

бращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине. Отмечаю, что любые сценарии и манипуляции российских оккупантов и коллаборантов со "статусом" Херсонской области юридически и политически ничтожны", – резюмировала омбудсмен.

Обстановка в регионе

  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что оккупационные власти Херсонской области хотят присоединить регион к РФ.
  • В одном из своих видеообращений президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне могут создавать какие угодно республики только у себя в РФ, а не на нашей территории.
  • 12 марта в Херсоне прошло экстренное заседание областного совета, на котором было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов не может быть. Обращение принято единогласно.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 14 мая
1
Личный состав 27200
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 163
Вертолеты
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артиллерия 551
Артиллерия
7
Средства ПВО 88
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2059
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29460.07

Binance Coin (BNB)

287.98

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

67.39

Theta (THETA)

1.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять