Довгоочікуване повернення. Дипломати США знову у Києві (відео)

Американське посольство у столиці України було закрито із середини лютого

Дипломати США повернулися в Київ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів повернулися до посольства у Києві . Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Візит дипломатів приурочений до Дня Перемоги в Європі, який відзначають 8 травня. Після цього вони виїдуть із української столиці.

Про це повідомляють CNN, а також посольство США в Україні. Twitter .

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"Візит Квін та інших американських дипломатів до Києва приурочений до Дня Перемоги в Європі – за день до Дня Перемоги в Росії – і того ж дня, коли перша леді США Джілл Байден несподівано відвідала Україну", – пише CNN.

У Twitter посольства США в Києві також опублікували фото Крістіни Квін, яким підтвердили, що візит не буде тривалим та виключно присвячений 8 травня.

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"Тільки приїхала до Києва! Рада повернутися сюди у День Перемоги в Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною. #StandwithUkraine", – йдеться у підписі до фото.

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Посольство в Києві працює майже три місяці

Будівля посольства в Києві була закрита в середині лютого через зростання побоювань щодо воєнних дій Росії. Американських дипломатів передислокували до Львова, а потім виїхали до Польщі.

Наприкінці квітня під час візиту до Києва держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США повернуть дипломатів до України.

Коли американські дипломати остаточно повернуться до Києва

2 травня стало відомо, що дипломати розпочали одноденні поїздки до Львова. З міркувань безпеки вони їздили на нічліг до Польщі. Водночас Квін заявила, що до кінця травня за сприятливих умов може відновити роботу посольство у Києві.

"Ми продовжимо приїжджати з Польщі в Україну на денний час протягом тижня-двох. І ми дуже сподіваємось, що обставини дозволять повернутися до Києва до кінця травня", – сказала Крістіна Квін.

Видання Face the nation, посилаючись на джерела у Держдепартаменті, повідомило, що посольство США у Києві сподівається відновити роботу та підняти там американський прапор. найближчими тижнями .

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