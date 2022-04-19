У Києві відновили роботу вже 16 диппредставництв — МЗС

Дипломати повертаються в українську столицю

У Київ повертаються посольства/Фото: УНІАН, колаж: "Сьогодні"

З кожним днем все більше й більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. На сьогодні вже 16 представництв працюють у столиці.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Станом на 18 квітня у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

Посольство Італії відновило роботу у Києві

Посольство Італії у Києві з понеділка, 18 квітня, відновило роботу. У п'ятницю, 15 квітня, в українську столицю повернувся посол Італії П’єр Франческо Дзадзо.

"Посол Дзадзо прибув до Києва і знову відкрив посольство, яке буде повністю функціонувати з понеділка. Це символ Італії, яка не витрачає часу дарма, ніколи не перестає вірити в дипломатію і наполегливо прагне до миру", — написав раніше у Twitter міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

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