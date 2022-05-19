Донбас обстрілюють з авіації, а на Сумщині гатять по кордону: головне про атаки РФ вночі

Крім того, окупанти під ранок обстріляли Харків

Окупанти продовжують атакувати українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують війну проти українців в східних та південних областях. Там стріляють по будинках мирних жителів, по школах, зокрема, використовуючи заборонені фосфорні боєприпаси. Тяжка обстановка на Донбасі. Крім того, ускладнена ситуація в північних регіонах, де ворог веде бої з ЗСУ на кордоні.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію по областях, де триває війна.

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Сумська область: загострення на кордоні

Окупанти вели вогонь майже вздовж усього кордону Сумщини. Під вогнем водночас були Глухівська, Великописарівмька, Білопільська, Путивльська громади. Усього до 20 прильотів із важкоі артилеріі. Росіяни обстрілювали лінію кордону з САУ, мінометів. Масований обстріл з артилерії та стрілкової зброї тривав кілька годин.

Наші військові відповідали на ворожі дії належним чином. Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється.

Харківська область: окупанти бояться контратаки ЗСУ

На Харківщині лунала лише одна повітря тривога вночі, але відбою й досі не було. За добу сталося 6-ть пожеж через обстріли і майже всі вони у Харківському районі.

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За даними Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються утримати займані позиції та недопустити подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

Все ще зазнає обстрілів від окупантів і місто Харків. Сьогодні о 4 ранку російські окупанти знову обстріляли Київський район Харкова. Снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також обстріляне село Циркуни Харківського району. Пошкоджені два приватні домоволодіння.

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Вночі госпіталізували 63-річну жінку, яка поранена внаслідок обстрілу у Лозівському районі.

Однак ЗСУ продовжують контратаку 18 травня звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка.

Луганська область: багато загиблих цивільних

Як повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, найбільших пошкоджень зазнав Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади. Зокрема, в останній росіяни активно застосовували авіацію.

Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Подекуди, через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста.

Зокрема, тіла двох жінок без ознак життя знайдені після обстеження квартири, куди вранці потрапив ворожий снаряд. Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, чоловіка з осколковими ураженнями госпіталізовано.

Ушкоджень зазнали ще два сєвєродончанина – осколкові поранення та контузія. У Лисичанську жінці відірвало руку. Також стало відомо про трьох осіб, які загинули раніше – це жителі Білогорівки та Попасної.

Упродовж 18 травня росіяни застосували авіацію в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове. Здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали. Пошкодження будинків також зафіксовані у Врубівці, Нирковому та Комишувасі.

Наслідки обстрілів в Луганській області. Фото: Сергій Гайдай

Донецька область: атака фосфорними боєприпасами

За минулу добу, 18 травня, за даними ОВА, найскладнішою ситуація була на півдні та в центрі області: від Великої Новосілки до Очеретиного.

В Авдіївці внаслідок обстрілу фосфорними боєприпасами вщент вигоріла школа №1, пошкоджено три будинки – без жертв. Було дві спроби наступу – обидві ЗСУ відбили.

В Мар’їнській громаді росіяни завдали чотири авіаудари по Новомихайлівці, де залишається близько 50 цивільних.

Суттєвої шкоди завдано Костянтинівці: зруйнована будівля колишньої школи №7, пошкоджено Центр дитячої та юнацької творчості та щонайменше 28 житлових будинків. На щастя, без постраждалих.

Ввечері росіяни обстріляли Очеретине та Новобахмутівку – зруйновано один будинок, ще кілька зазнали пошкоджень. Під обстріли потрапила Велика Новосілка і ще два села в громаді.

Обстріли у Донецькій області. Фото: Павло Кириленко

За даними поліції, окупанти вдарили по Донеччині крилатими ракетами та "Смерчами" – загинули діти. За період з 6:00 18 травня до 6:00 19 травня загинули двоє дітей. Їх було вбито в Лимані.

За добу ворог обстріляв 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів. Під обстрілами опинилися населені пункти – Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк.

Запорізька область: окупанти стріляють по цивільних

На Запорізькому напрямку бойові дії мають осередковий характер, коли воюють в основному за основні напрямки і навколо них. Мають місце взаємні вклинення і перемішування сил. Більша опора на артилерію і противагу маневру. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів ворог уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе

У Пологах внаслідок обстрілів з боку російських військ горіли 2 складські будівлі на загальній площі 120 кв.м. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу.

Дніпропетровська область: ніч жахів

Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, ніч минула неспокійно. Окупанти п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду. Били з "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці, що неподалік Кривого Рога.

Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу.

Наслідки обстрілу. Фото: Валентин Резніченко

Одеська область: без обстрілів

Ніч в місті та області минула тихо завдяки силам ППО, повідомив речник військової адміністрації Сергій Братчук.

Він закликав дотримуватися інформаційної безпеки – з допомогою фейків ворог намагається визначити розміщення підрозділів Сил оборони.

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