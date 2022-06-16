Драґі назвав термін, до якого необхідно розблокувати Чорне море

Європейські країни впритул займаються вирішенням проблеми з вивезенням українського зерна, що блокує армія Росії за наказом міжнародного злочинця Володимира Путіна. У ЄС сподіваються, що до вересня буде розблоковано постачання Чорним морем.
Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі після переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, лідером Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.
Заява
"У нас є час, щоб розблокувати порти, до вересня – коли буде зібрано новий урожай. На мою думку, ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматизму. Щоб уникнути страшної кризи, ми маємо забезпечити безпечне транспортування зерна, тому що не має все закінчитися світовою катастрофою. Для цього нам необхідно зосередитись на тому, як організувати вивіз зерна через Чорне море. Росія, на жаль, не йде на зустріч. Нам необхідно боротися з цією проблемою хоробро, зі сміливістю, яку продемонстрував президент Зеленський. І ми маємо діяти всі разом. Ми – європейці", – сказав Маріо Драгі.
Візит
- Під час зустрічі канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Україна отримає установки "Іріс" та установки залпового вогню.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що йому необхідно підтримувати зв'язок із Путіним заради загальносвітової продовольчої безпеки.
- Європейський Союз залишить за Україною право обирати момент вступу у мирні переговори з Росією та не диктуватиме своїх умов.
- Макрон та інші європейські країни підтримали вступ України до ЄС.