Драґі назвав термін, до якого необхідно розблокувати Чорне море

Європейці рятуватимуть світ від голодної катастрофи

Прем'єр Італії розуміє, що Путін підкинув їм ще й зернову кризу / Колаж "Сьогодні"

Європейські країни впритул займаються вирішенням проблеми з вивезенням українського зерна, що блокує армія Росії за наказом міжнародного злочинця Володимира Путіна. У ЄС сподіваються, що до вересня буде розблоковано постачання Чорним морем.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі після переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, лідером Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

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"У нас є час, щоб розблокувати порти, до вересня – коли буде зібрано новий урожай. На мою думку, ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматизму. Щоб уникнути страшної кризи, ми маємо забезпечити безпечне транспортування зерна, тому що не має все закінчитися світовою катастрофою. Для цього нам необхідно зосередитись на тому, як організувати вивіз зерна через Чорне море. Росія, на жаль, не йде на зустріч. Нам необхідно боротися з цією проблемою хоробро, зі сміливістю, яку продемонстрував президент Зеленський. І ми маємо діяти всі разом. Ми – європейці", – сказав Маріо Драгі.

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