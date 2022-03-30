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Джо Байден не верит в отвод войск РФ от Киевщины

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30 марта, 00:55
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По словам главы США, он не видит пока действий Российской Федерации
Джо Байден не верит в то, что РФ отводит войска. Фото: коллаж "Сегодня"
Джо Байден не верит в то, что РФ отводит войска. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден не видит действий того, что Россия отводит свои войска от Киевской и Черниговской областей. Глава государства хочет увидеть, соблюдает ли РФ то, что предлагает.

Об этом говорится в соответствующем релизе Белого дома.

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"Я ничего не читаю, пока не увижу их действия. Мы увидим, соблюдают ли они то, что предлагают. Есть переговоры, которые начались сегодня и будут продолжаться", — сказал Байден.

Президент США добавил, что у него была встреча с главами государств — четырех членов НАТО: Франции, Германии, США и Великобритании.

"Мне кажется, существует консенсус, что давайте просто посмотрим, что они могут предложить. Мы узнаем, что они делают... И мы будем продолжать внимательно следить за происходящим", — подчеркнул Байден.

Кроме того, США продолжит вводить жесткие санкции против России, а украинским военным будет давать все необходимое для защиты.

Любое перемещение войск РФ из-под Киева является передислокацией, а не отводом – Пентагон

Пентагон не верит заявлениям Кремля о частичном отводе войск из Киевской области. Там считают, что российские войска передислоцируются. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госслужащего США, пишет советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Любое перемещение российских войск из-под Киева является передислокацией, а не выводом, и мир должен быть готов к крупному наступлению на другие районы Украины" — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Геращенко считает, что заявление президента РФ Владимира Путина "служит лишь отвлекающим маневром для нового подлого удара по Украине".

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Старший лейтенант Усов Павел - командир танкового подразделения. Ранее защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Киевщины. Погиб в танковом бою, успев уничтожить несколько единиц вражеской техники. Герой Украины. Посмертно.

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Джулия Шифф - бывший летчик-истребитель ВВС Италии. Одна из лучших военных пилотов своей страны, но из-за гендерных проблем вынуждена была уйти из армии. С начала российско-украинской войны 23-летняя итальянка служит в Киеве - в составе Интернационального легиона, защищает небо Украины от оккупантов. В своей части она - единственная женщина.
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