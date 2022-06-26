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Джонсон кине "український" виклик Франції та Німеччині на самітах G7 та НАТО

Павло Заяць Павло Заяць
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26 червня, 07:55
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Британський прем'єр наполягає, що Україна не повинна йти на поступки Кремлю заради миру
Джонсон нагадає Макрону та Шольцу про неприпустимість поступок Кремлю
Джонсон нагадає Макрону та Шольцу про неприпустимість поступок Кремлю / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон використовуватиме саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину збільшити військову підтримку України, а також застерегти їх від будь-яких спроб підштовхувати президента Володимира Зеленського до "поганого" миру з Росією за рахунок територіальних поступок.

Зустрічі в Німеччині та Іспанії дають Джонсону шанс поговорити про сильну британську підтримку Києва, пише Idependent.

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У Баварських Альпах британський прем'єр має намір застерегти колег-лідерів G7 від "втоми" щодо боротьби України проти режиму Володимира Путіна в Росії.

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб, можливо, примусити українців до поганого миру", – сказав Джонсон.

Бритнський прем'єр-міністр додав:

"Звертаюся до колег по G7 і, зокрема, по НАТО – зараз не час погоджуватися і закликати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від частини своєї території в обмін на припинення вогню".

Офіційний представник Джонсона повідомив, що прем'єр кине виклик колегам-лідерам G7, щоб вони "надали президенту Зеленському та Україні можливість досягти бажаного результату".

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"Це те, про що прем'єр-міністр говоритиме на самітах G7 та НАТО, оскільки він закликає колег-лідерів збільшити свою економічну, військову та політичну підтримку України", – додав він.

Крім того, уряд Великої Британії готовий надати Україні ще 429 млн фунтів стерлінгів (526 млн доларів. – Ред.) у вигляді кредиту.

Чого чекати від самітів G7 та НАТО

Лідери країн "Великої сімки" та НАТО зберуться наприкінці червня, щоб виробити нові способи посилення тиску на РФ через війну в Україні, підкреслюючи водночас своє занепокоєння щодо позиції Китаю.

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають прийняти лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, що існують як з боку Росії, так і Китаю.

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Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах у онлайн-форматі.

Раніше ми повідомляли, що у США розповіли про три ключові цілі самітів НАТО і G7 – усі стосуються України.

Також міністр Ткаченко нагадав G7 про культуру та медіа України.

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