Головна помилка Путіна та нове озброєння для ЗСУ – Джонсон виступив перед Верховною Радою

Прем'єр Великої Британії виступив перед Верховною Радою

Джонсон перерахував види зброї, які незабаром отримає Україна / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Зі словами всебічної підтримки виступив перед парламентом України прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він також повідомив, що для нової допомоги нашій країні виділено ще 300 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляється на телеграм-каналі Офісу президента України.

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"Путін і надалі продовжує свою сміховинну незаконну кампанію проти української землі. Їхні солдати вже не мають виправдання тому, що вони роблять. Вони скоюють військові злочини, і їхні звірства продовжуються, хоч де вони не були. Ми бачили сліди цих звірств у Бучі, Гостомелі, Ірпені... Ми робимо все можливе, щоб їх притягти до відповідальності за ці злочини", – розпочав своє звернення до українського парламенту Борис Джонсон.

Україна переможе!

"Україна переможе! Я побачив достатньо української волі і знав, що Кремль припуститься величезної помилки, коли там вирішили організувати напад. Тому що Україна боротиметься. Величезна навала агресора нічого не може зробити проти народу, який обрав свободу. Україна своєю завзятістю довела, що гармати і танки нічого не можуть зробити з нацією, яка бореться за свою незалежність, тому я вірю і знаю, що Україна переможе", – упевнений європейський політик.

Помилка Путіна

"Найбільша помилка Путіна була прийти до України. Ви бачите тепер залишки обгорілих жалюгідних танків та броньованих машин, що є доказом його помилки та кращою рекламою демократії. Путін хотів володіти Києвом. А натомість приїхав я і побачив, хто реально керує цією країною. І я знаю про ту високу ціну, яку платять українці за це", – заявив британський лідер.

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Допомога Лондона

За словами прем'єр-міністра, Британія передасть Україні протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Новий пакет допомоги становитиме 300 млн фунтів (близько 400 млн доларів).

"Ми у Великій Британії підемо за вами: ви – ведете попереду, а ми – ваші віддані друзі. Ми цим пишаємося. І я пишаюся тим, що наш посол повернулася до Києва і знову почало працювати наше посольство. Ми посилюємо та прискорюємо допомогу Україні, працюючи з більш ніж десятком країн, які постачають вам озброєння. Ми надсилаємо вам тисячі одиниць танків та броньованих машин. Найближчими тижнями ми направимо протикорабельні ракети "Грінстоун", ракетні системи та броньовані автомобілі, щоб евакуювати людей з захоплених територій. Ми маємо новий пакет підтримки на 300 млн фунтів стерлінгів, радари, щоб визначати, де знаходиться ворожа артилерія, дрони, щоб посилити вашу піхоту та ваші наступальні сили. Разом з нашими друзями ми надаємо вам гуманітарну допомогу, щоб ми могли досягти наших цілей – зміцнити Україну так, щоб більше ніколи і ніхто не зазіхнув на неї", – резюмував Борис Джонсон.

Двосторонні відносини