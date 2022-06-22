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Джонсон розповів, на яких умовах Україна має укласти мир з Путіним

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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22 червня, 22:24
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Прем'єр Великої Британії дав інтерв'ю чотирьом провідним газетам Європи
Не те, щоб Лондон бажав поставити Путіна на коліна, але піти з території України прийдеться / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Не те, щоб Лондон бажав поставити Путіна на коліна, але піти з території України прийдеться / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон продовжує давати інтерв'ю ведучим європейським ЗМІ, щоб жителі цих країн краще розуміли те, що відбувається навколо України. Нині великий друг українців висловився за те, що Україні не слід віддавати свої території в обмін на мир. Все одно такий мир буде поганим.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у спільному інтерв'ю італійській газеті Sorriere della Sera, іспанській El Mundo, французькій Le Monde та німецькій Suddeutsche Zeitung.

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Побоювання Джонсона

"В Україні є ризик втоми, ризик того, що люди не побачать, що це життєво важлива битва за наші цінності, за мир. Енерговитрати, зростання інфляції, ціни на продукти харчування впливають на стійкість людей: але це не впливає на стійкість Сполученого Королівства", – запевнив Джонсон.

"Ми вважаємо, що ми повинні допомогти українцям набути стратегічної стійкості: вони повинні рухатися вперед. Але ми не можемо бути більше українцями, ніж українці, це їхня криза, вони мають вирішити, що вони хочуть робити. Але зрозуміло, якщо ви поїдете туди і поговорите з українцями, із Зеленським, що вони не віддадуть території в обмін на мир, вони не програють. Вони не хочуть, щоб їх примушували до переговорів, вони не погодяться на заморожений конфлікт, в якому Путін може погрожувати подальшим насильством і агресією", – запевнив західних журналістів британський лідер.

Умова для миру

На думку Джонсона, територія України має бути відновлена хоча б у межах до 24 лютого, мають бути захищені суверенітет та безпека України.

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"Так, є втома, але ми маємо з цим боротися, ми маємо продовжувати відстоювати справу перед нашим електоратом та нашим населенням. Але я знаходжу, що єдність Заходу набагато очевидніша, ніж розбіжності. Майбутнє світу залежить від збереження твердої позиції щодо України: що нам потрібно зробити – так це працювати разом як європейці, щоб уникнути того, що я вважаю катастрофою, а саме – поганого миру в Україні, який змушує українців погоджуватися на умови, які мають бути анафемою для європейців... Нам потрібно як мінімум повернутися до статусу-кво до 24 лютого", – каже Джонсон.

Допомога

"Я вважаю доречним у найближчі місяці допомогти українцям змінити динаміку ситуації: саме це я запропоную лідерам G7 та НАТО. Зараз не час зберігати статус-кво, зараз треба намагатися змінити ситуацію. Поки українці здатні до контрнаступу, їх потрібно підтримувати тим спорядженням, яке вони просять у нас", – резюмував Джонсон.

Обстановка

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