Зеленський жорстко відповів Макрону: Не розумію, що таке приниження Росії

Президент нагадав, що Кремль багато років порушує домовленості з Україною і Заходом

Зеленський пояснив Макрону, як він ставиться до можливого пошуку компромісів з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Украиїни Володимир Зеленський жорстко відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію" і після завершення бойових дій "шукати вихід дипломатичним шляхом".

Зеленський в інтерв'ю редакторці Financial Times Рулі Халаф заявив:

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"Я не зовсім розумію, що таке "приниження Росії". Ми говоримо про багато років? Про те, що всі ці багато років, більше восьми років вони вбивають наших людей? Про що ми говоримо?"

Глава держави зазначив, що Макрон добре розуміється в переговорному процесі між Україною і Росією як один з лідерів "нормандської четвірки".

"Він прекрасно розуміється в деталях Мінського документу. Він прекрасно розуміється в деталях всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках "Норманді-4" – невиконання цих домовленостей, постійний зрив цих домовленостей, постійні зриви впровадженого режиму припинення вогню, зриви обміну полоненими. Про які приниження ми говоримо?" – наголосив він.

Як зазначив Зеленський, він навіть не вважає, що принижують Україну, "тому що це – слабка позиція".

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