Джонсон рассказал, на каких условиях Украина должна заключить мир с Путиным

Премьер Великобритании дал интервью четырем ведущим газетам Европы

Не то, чтобы Лондон желал поставить Путина на колени, но уйти с территории Украины придется / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает давать интервью ведущим европейским СМИ с тем, чтобы жители этих стран лучше понимали происходящее вокруг Украины. Нынче большой друг украинцев высказался за то, что Украине не следует "отдавать свои территории в обмен на мир". Все равно такой мир будет плохим.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в совместном интервью итальянской газете Sorriere della Sera, испанской El Mundo, французской Le Monde и немецкой Suddeutsche Zeitung.

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Опасения Джонсона

"В Украине есть риск усталости, есть риск того, что люди не увидят, что это жизненно важная битва за наши ценности, за мир. Энергозатраты, рост инфляции, цены на продукты питания влияют на стойкость людей: но это не влияет на стойкость Соединенного Королевства", – заверил Джонсон.

"Мы считаем, что мы должны помочь украинцам обрести стратегическую стойкость: они должны двигаться вперед. Но мы не можем быть более украинцами, чем украинцы, это их кризис, они должны решить, что они хотят делать. Но совершенно ясно, если вы поедете туда и поговорите с украинцами, с Зеленским, что они не отдадут территории в обмен на мир, они не проиграют. Они не хотят, чтобы их принуждали к переговорам, они не согласятся на замороженный конфликт, в котором Путин может продолжать угрожать дальнейшим насилием и агрессией", – заверил западных журналистов британский лидер.

Условие для мира

По мнению Джонсона, территория Украины должна быть восстановлена хотя бы в границах до 24 февраля, должны быть защищены суверенитет и безопасность Украины.

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"Да, есть усталость, но мы должны с этим бороться, мы должны продолжать отстаивать дело перед нашим электоратом и нашим населением. Но я нахожу, что единство Запада гораздо более очевидно, чем разногласия. Будущее мира зависит от сохранения твердой позиции по Украине: что нам нужно сделать – так это работать вместе как европейцы, чтобы избежать того, что я считаю катастрофой, а именно – плохого мира в Украине, заставляющего украинцев соглашаться на условия, которые должны быть анафемой для европейцев... Нам нужно как минимум вернуться к статусу-кво до 24 февраля", – говорит Джонсон.

Помощь

"Я считаю уместным в ближайшие месяцы помочь украинцам изменить динамику ситуации: именно это я и предложу лидерам G7 и НАТО. Сейчас не время сохранять статус-кво, сейчас время пытаться изменить ситуацию. Пока украинцы способны к контрнаступлению, их нужно поддерживать тем снаряжением, которое они у нас просят", – резюмировал Джонсон.

Обстановка