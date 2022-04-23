Експерти МАГАТЕ незабаром приїдуть на ЧАЕС – дата

Вже наступного тижня ЧАЕС відвідають експерти МАГАТЕ. Експертну місію очолить генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.
Про це повідомляє МАГАТЕ.
Співробітники МАГАТЕ з ядерної безпеки, безпеки та гарантій будуть перебувати у Чорнобилі з 26 квітня.
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Експерти працюватимуть на ЧАЕС, щоб активізувати зусилля щодо запобігання небезпеці ядерної аварії у зв'язку з вторгненням РФ. Вони привезуть необхідне обладнання, проведуть радіологічні та інші заміри станції.
За цим послідують додаткові місії МАГАТЕ на цьому та інших ядерних об’єктах в Україні найближчими тижнями", – наголосив Гроссі.
У МАГАТЕ відзвітували про відновлення прямого зв'язку з ЧАЕС
У вівторок, 19 квітня, відновлено прямий зв'язок між Чорнобильською АЕС і Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає CNN.
Російські окупанти окупували Чорнобиль та пробули там п'ять тижнів. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС.