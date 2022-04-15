Окупанти вкрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні предмети

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що російські окупанти, відступаючи з Чорнобиля, вкрали з поліцейської дільниці відібрані у сталкерів радіоактивні предмети.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
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"Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцію прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян. Вони зникли та ми розуміємо, що вони зараз знаходяться в посилках з Білорусі в бік Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки", — зазначив Монастирський.
Журналісти CNN знайшли в Чорнобилі радіоактивний пайок окупантів
У Чорнобилі, який протягом місяця утримували російські окупанти, журналісти знайшли коробку з пайками солдатів РФ на околиці міста. Її рівень радіації у 50 разів перевищував природний рівень.
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Військові утримували Чорнобиль протягом місяця і більшу частину часу діяли у заражених районах.
"Це справді божевілля. Я дійсно гадки не маю, чому вони це зробили (пішли в Рудий ліс)", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
Хоча Чорнобиль не є електростанцією, саркофаг над реактором, що вибухнув майже 36 років тому, необхідно обслуговувати. Все для того, щоб уникнути подальших витоків радіації.
Існує також значна кількість ядерного палива, що відпрацювало, про яке необхідно дбати.