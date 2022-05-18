Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💳 Емполі – Україна: онлайн 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Ще одна країна не стала терпіти Киву та ввела санкції

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 травня, 09:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній український нардеп опинився в одному списку із російськими пропагандистами
Глава МЗС Австралії Маріс Пейн повідомила про санкції проти Іллі Киви.
Глава МЗС Австралії Маріс Пейн повідомила про санкції проти Іллі Киви. / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Австралії запровадив нові санкції щодо російських пропагандистів, які прагнуть узаконити незаконне вторгнення Росії до України. Також санкції ввели щодо політичних діячів, силовиків та організацій, які підтримали вторгнення. Серед цих людей – колишній нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави МЗС Австралії Маріс Пейн.

Реклама

Так, до списку санкцій внесли 11 фізичних осіб та 12 організацій, зокрема "фабрик тролів".

Хто потрапив під санкції

Серед трьох організацій та чотирьох фізичних осіб, які зазнали санкцій, є приватна військова компанія "Вагнер", яку де-факто називають приватною армією президента Росії Володимира Путіна.

Серед людей, які потрапили під санкції за підтримку вторгнення, виявилися:

Реклама
  • Олександр Чупріян, виконуючий обов'язки міністра з надзвичайних ситуацій Російської Федерації;
  • Сергій Корольов, перший заступник директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії;
  • Микола Богдановський, перший заступник начальника генерального штабу збройних сил Росії;
  • Ілля Кива, проросійський колишній депутат українського парламенту

Як відомо, це не перший подібний випадок. Раніше санкції проти Киви запровадила Велика Британія за підтримку вторгнення Росії до України.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Опитування
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 17 травня
1
Особовий склад 27900
Особовий склад
2
Літаки 201
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1235
Танки
5
ББМ 3009
ББМ
6
Артилерія 578
Артилерія
7
Засоби ППО 90
Засоби ППО
8
РСЗВ 198
РСЗВ
9
БПЛА 436
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2109
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
Історія і відео порятунку
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30017.58

Binance Coin (BNB)

300.46

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

73.09

Theta (THETA)

1.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
-
44,75
-
40,00
39,50
42,29
-
41,84
-
44,38
-
41,84
-
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
35,99
42,50
42,00
44,00
34,36
-
39,79
43,25
32,00
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,84 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.84

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти