Якщо Путін 9 травня оголосить Україні війну: Зеленський розповів, що це означатиме

Будь-які заяви президент РФ Володимира Путіна на параді 9 травня в Москві для України не матимуть жодного значення. Амбіції російських окупантів щодо України не змінюються.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна.
"Перемога" для росіян – це руйнація та поразка всього цивілізованого світу, каже глава держави.
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"Для нас це нічого не змінює. Для нас війна триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. Росіяни знищують українські міста, їх можна показувати у голлівудських фільмах жахів", – сказав президент.
Саміт G7 з Зеленським за кілька годин до параду Путіна
Сьогодні, 8 травня, лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть переговори по відеозв'язку, щоб виробити нові заходи проти Росії, яка розв'язала війну проти України.
Братиме участь у цій зустрічі і президент України Володимир Зеленський. Адже ще зовсім недавно – до анексії Криму у 2014 році – цей саміт мав формат G7+1, де почесне місце посідала Росія.
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