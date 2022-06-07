Є загроза перекидання ДРГ із Білорусі: який регіон у небезпеці

Окупанти хочуть відвернути та відтягнути українські війська

Ризик перекидання ДРГ окупантів зберігається. Фото: колаж "Сьогодні"

У Волинській області є загроза перекидання диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі.

Про це повідомив радник глави МВС Віктор Андрусів.

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"За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Проте ми спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза, що ці групи перекидатимуться саме звідти на територію Волинської області. Такі дії мають на меті відволікти та відтягнути наші війська. Зрештою, на звільнених територіях їм важко діяти, тому що стежить поліція, працюють блокпости і люди стали уважнішими", – сказав він.

Докладніше про ДРГ

Диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу супротивника у військовий та передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до малих підрозділів, зазвичай має чисельність до 20 осіб.

ДРГ, як правило, є штатним підрозділом спеціального призначення армії та флоту. Члени ДРГ проходять спеціальну підготовку у мінно-підривній справі, вогневій, фізичній, психологічній, парашутно-десантній, підводній, альпіністській підготовці, здатні діяти автономно на території супротивника тривалий час.

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Перекидання (засилання) ДРГ у тил противника проводиться різними способами: потайним переходом лінії фронту пішки або на машинах, десантуванням з літаків (вертольотів), висадкою на узбережжі з підводних човнів, катерів і т.п.

У ході виконання поставленого завдання ДРГ діє потай, здатна в гранично стислий термін долати великі відстані.

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