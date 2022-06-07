Гайдай розповів про тактику ворожих ДРГ у боях за Сєвєродонецьк

На сьогодні бойові дії у місті тривають

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині. Фото: колаж "Сьогодні"

Поки російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У районі Білогорівки противник використовує ДРГ. До того ж ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи", – розповів він.

За словами Гайдая, протягом минулої доби відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Генштаб повідомив про новий етап боїв за Сєвєродонецьк

Російські окупанти намагаються стримати українських військових на Донецькому напрямку, порушуючи системи логістичного забезпечення. Водночас тривають бойові дії за встановлення повного контролю за місто Сєвєродонецьк. Про це в Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

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У Генштабі повідомили, що ворог завдав чотири ракетні удари з тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім цього, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

Водночас на Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка.

Також завдано авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки та Мирної Долини, а літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка.

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