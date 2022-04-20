Це несправедливо, що Україна змушена просити зброю – Зеленський

У новому зверненні глава держави нагадав, що Україна потребує зброї

Президент упевнений, що світ має допомогти Україні вистояти / Фото: Колаж: Сьогодні

Світова спільнота повинна передати Україні важку артилерію, важку бронетехніку, системи ППО та літаки, щоб наша країна могла продовжувати захищатись від російської агресії.

Про це написав президент України Володимир Зеленський в Telegram.

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"Це несправедливо, що Україна й досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут і зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і зараз, то це їхній насамперед моральний обовʼязок – допомогти захистити свободу. Допомогти врятувати життя тисяч українців", – написав він.

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня вніс до Верховної Ради проект закону про продовження дії воєнного стану.

У законопроекті №7300 президент пропонує продовжити військовий стан на 30 днів, тобто до кінця травня. Дія поточного періоду воєнного стану закінчується 25 квітня.

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Відповідно до закону про військове становище на території України може вводитися обов'язкова трудова повинность, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю та алкоголем, заборона на масові заходи та страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним міняти місце проживання.

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