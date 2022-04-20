Это несправедливо, что Украина вынуждена просить оружие – Зеленский

В новом обращении глава государства напомнил, что Украина нуждается в оружии

Президент уверен, что мир должен помочь Украине выстоять / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировое сообщество должно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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"Это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах. Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь и сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и сейчас, то это их прежде всего моральная обязанность – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысячам украинцев", – написал он.

Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля внес в Верховную Раду проект закона о продлении действия военного положения.

В законопроекте № 7300 президент предлагает продлить военное положение на 30 дней, то есть до конца мая. Действие текущего периода военного положения заканчивается 25 апреля.

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Согласно закону о военном положении на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

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