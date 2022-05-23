Це вам не корупція! Депутат уточнила, чому не ДБР розслідує справу Медведчука-Порошенка

Ольга Василевська-Смаглюк прокоментувала резонансну справу про постачання вугілля з ОРДЛО

У "Слузі народу" прокоментували справу Медведчука-Порошенка / Фото: Колаж: Сьогодні

Справа про постачання вугілля з ОРДЛО, фігурантами якої є нардеп Віктор Медведчук та п'ятий президент України Петро Порошенко, є прерогативою СБУ, а не ДБР.

Про це заявила нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

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Василевська-Смаглюк зазначила, що питанням фінансування окупованих територій має займатися не ДБР, а СБУ, оскільки йдеться не лише про наживу окремих державних чиновників, а й про антидержавні дії.

"Тут можуть бути зовсім інші статті, які будуть інкриміновані і Віктору Медведчуку, і посадовцям, зокрема й нинішнім народним депутатам", – пояснила вона.

Медведчук дав свідчення проти Порошенка

Заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення щодо закупівлі Україною у 2014-2015 роках вугілля на окупованих територіях Донбасу та ролі у цьому п'ятого президента Петра Порошенка.

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Медведчук також розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного пального. Нардеп деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.