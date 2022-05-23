Это вам не коррупция! Депутат уточнила, почему не ГБР расследует дело Медведчука-Порошенко

Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала резонансное дело о поставках угля из ОРДЛО

В "Слуге народа" прокомментировали дело Медведчука-Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Дело о поставках угля из ОРДЛО, фигурантами которого являются нардеп Виктор Медведчук и пятый президент Украины Петр Порошенко, является прерогативой СБУ, а не ГБР.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в эфире Youtube-канала "Украина 24".

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Василевская-Смаглюк отметила, что вопросом финансирования оккупированных территорий должно заниматься не ГБР, а СБУ, поскольку речь там идет не только о наживе отдельных государственных чиновников, но и о антигосударственных действиях.

"Здесь могут быть совершенно другие статьи, которые будут инкриминированы и Виктору Медведчуку, и должностным лицам, в том числе и нынешним народным депутатам", – объяснила она.

Медведчук дал показания против Порошенко

Арестованный народный депутат Виктор Медведчук дал показания относительно закупки Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

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Медведчук также рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Нардеп детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.