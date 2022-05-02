Евакуація з Маріуполя, скасування вихідних та інші важливі події 2 травня

Заплановано ще одну евакуацію мешканців Маріуполя, а через чинний воєнний стан було прийнято рішення скасувати додаткові вихідні на травневі свята

Що відбувається в Україні 2 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 2 травня. Сьогодні вирушає три потяги.

Зокрема, курсуватимуть такі поїзди:

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11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

У Маріуполі хочуть провести ще одну евакуацію, 2 травня

На понеділок, 2 травня, заплановано ще одну евакуацію жителів Маріуполя. Людей хочуть вивезти з міста о 7:00. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"О 7:00 біля "Порт-Сіті". Ще одна спроба евакуації. Передавайте близьким бути вчасно, але не треба приходити за годину до неї", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Вихідні у травні

Через чинний воєнний стан в Україні було прийнято рішення скасувати додаткові вихідні на травневі свята, які традиційно були в українців 2 та 9 травня.

Згідно зі статтею КЗпП, понеділки 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022) та 9 травня (святковий день) мали бути вихідними, проте їх не буде через дію воєнного стану.

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До травневих свят відносяться:

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Таким чином, кількість робочих днів у травні становить 22 дні. Вихідних буде лише дев'ять днів.

Змінився порядок продовження та перепризначення всіх видів соцвиплат

Кабінет міністрів України скасував процедури, пов'язані з наданням підтверджувальних документів для продовження соцвиплат або їх перепризначення. На практиці це означає, що якщо раніше до певного терміну потрібно було подавати до соціальної служби документи для продовження виплат, то тепер соціальні виплати нараховуватимуться автоматично. Документи потрібно буде надати лише через місяць після закінчення воєнного стану.

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