Эвакуация из Мариуполя, отмена выходных и другие важные события 2 мая

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 2 мая. Сегодня отправляется три поезда.
В частности, будут курсировать следующие поезда:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
В Мариуполе хотят провести еще одну эвакуацию, 2 мая
На понедельник, 2 мая, запланирована еще одна эвакуация жителей Мариуполя. Людей хотят вывезти из города в 7:00. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Далее по теме
"В 7:00 возле "Порт-Сити". Очередная попытка эвакуации. Передавайте близким быть вовремя, но не нужно приходить на час раньше", – написал он в своем Telegram-канале.
Выходные в мае
Из-за действующего военного положения в Украине было принято решение отменить дополнительные выходные на майские праздники, которые, традиционно, были у украинцев 2 и 9 мая.
Согласно статье КЗоТ, понедельники 2 мая (перенос выходного с 01.05.2022) и 9 мая (праздничный день) должны были быть выходными, однако их не будет из-за действия военного положения.
К майским праздникам относятся:
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Таким образом, количество рабочих дней в мае составляет 22 дня. Выходных будет всего девять дней.
Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат
Кабинет министров Украины отменил процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления соцвыплат или их переназначения. На практике это означает, что если раньше до определенного срока нужно было подавать в социальную службу документы для продления выплат, то теперь социальные выплаты будут начисляться автоматически. Документы нужно будет предоставить только через месяц после окончания военного положения.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."