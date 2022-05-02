Эвакуация из Мариуполя, отмена выходных и другие важные события 2 мая

Запланирована еще одна эвакуация жителей Мариуполя, а из-за действующего военного положения было принято решение отменить дополнительные выходные на майские праздники

Что происходит в Украине 2 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 2 мая. Сегодня отправляется три поезда.

В частности, будут курсировать следующие поезда:

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11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

В Мариуполе хотят провести еще одну эвакуацию, 2 мая

На понедельник, 2 мая, запланирована еще одна эвакуация жителей Мариуполя. Людей хотят вывезти из города в 7:00. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В 7:00 возле "Порт-Сити". Очередная попытка эвакуации. Передавайте близким быть вовремя, но не нужно приходить на час раньше", – написал он в своем Telegram-канале.

Выходные в мае

Из-за действующего военного положения в Украине было принято решение отменить дополнительные выходные на майские праздники, которые, традиционно, были у украинцев 2 и 9 мая.

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Согласно статье КЗоТ, понедельники 2 мая (перенос выходного с 01.05.2022) и 9 мая (праздничный день) должны были быть выходными, однако их не будет из-за действия военного положения.

К майским праздникам относятся:

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Таким образом, количество рабочих дней в мае составляет 22 дня. Выходных будет всего девять дней.

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Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат

Кабинет министров Украины отменил процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления соцвыплат или их переназначения. На практике это означает, что если раньше до определенного срока нужно было подавать в социальную службу документы для продления выплат, то теперь социальные выплаты будут начисляться автоматически. Документы нужно будет предоставить только через месяц после окончания военного положения.

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