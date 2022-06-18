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Європа перебуває у стані війни з Росією – цитати світових лідерів за 18 червня

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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18 червня, 20:12
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Олаф Шольц та Бріджит Брінк працюють над відновленням нашої країни
Політики та дипломати шукають варіанти допомоги Україні / Колаж "Сьогодні"
Політики та дипломати шукають варіанти допомоги Україні / Колаж "Сьогодні"

Західні політики висловлювалися про те, що Україна має перемогти у війні з Росією і це дуже важливо.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати, сказані високопоставленими політиками з українських питань.

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Війна

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що зараз українці помирають за європейську перспективу.

"Українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони разом із нами жили у європейській мрії", – сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що вся Європа зараз воює із Росією.

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"Ми не офіційно перебуваємо у стані війни з Росією. Але по суті це також наша війна. Україна повинна перемогти, це справді важливо. Хай там як, ми маємо гарантувати, що зробимо все можливе для наближення їх до цієї перемоги", – зазначив нідерландський політик.

Пам'ять

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прокоментував свій візит до України:

"Було неймовірно зворушливо ще раз пройтися з вами вулицями Києва, віддати шану вашим загиблим солдатам, чию самовідданість, непереможну мужність і відвагу ми ніколи не забудемо ".

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Відновлення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову пообіцяв усе й багато.

"Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Ми продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України", – сказав голова німецького уряду.

Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, з яким міністерством зараз триває активна співпраця.

"У рамках нашої підтримки України ми тісно співпрацюємо з Міністерством енергетики над широким спектром зусиль, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки", – сказала представник Білого дому в нашій країні .

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