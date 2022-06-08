"Продовольство стало частиною кремлівського терору": цитати світових лідерів за 8 червня

Політики визнали, що Росія прирікає на смерть мільйони дітей

Європейські лідери чітко бачать загрозу від Москви, Туреччина все ще намагається загравати / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Світові політики висловлювали крайнє занепокоєння зерновим шантажем, що триває з боку Росії. Представники різних країн світу намагаються знайти вихід із ситуації, що склалася, і не виконати умови Кремля щодо зняття з нього частини санкцій.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати 8 червня.

Реклама

Шантаж їжею

В день голосування Європарламенту за рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн визнала, що Кремль шантажує світ їжею.

"Це холодна, безсердечна та продумана облога Путіна деяких із найуразливіших країн та людей. І тому тепер, шановні члени Європарламенту, їжа стала частиною кремлівського арсеналу терору, і ми не можемо цього толерувати", – сказала наш європейський друг.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що Росія прирікає на смерть мільйони дітей.

Реклама

"Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для розблокування ситуації. Ми очікуємо чітких і конкретних сигналів від Росії, тому що блокувати експорт пшениці означає тримати в заручниках і прирікати на смерть мільйони дітей, жінок і чоловіків", – зазначив італійський політик.

"На мій погляд, останнім часом ситуація тільки погіршилася, і Лукашенко показав, що він в одному човні з Путіним у цій мерзенній агресії. Моя думка та оцінка не змінюються – треба шукати інші альтернативи" , – так прокоментував варіант відправлення українського зерна через Білорусь президент Литви Гітанас Науседа.

Безпека

На найближчому засіданні лідерів G7, яке пройде 25 червня в Шлос Ельмау на півдні Німеччини, знову вирішуватимуть, що робити з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним, який порушив загальносвітову безпеку.

Реклама

"Президент та лідери G7 обговорять низку найбільш актуальних глобальних питань, у тому числі непохитну підтримку G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, економічну та демократичну стійкість, подолання кліматичної кризи, розвиток інфраструктури, глобальну безпеку в галузі охорони здоров'я та і енергетичну кризу, спричинену агресивною війною Росії", – заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Про свою безпеку заговорив і прем'єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевскі.

"Після нападу Росії на Україну та у світлі впливу третіх сторін у регіоні Західних Балкан, які є найбільш вразливими на європейському континенті, розширення стало питанням безпеки", – заявив політик у інтерв'ю.

Згорнув не туди

І тільки міністр закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу вирішив плисти проти течії та підтримати Росію.

"Туреччина також вважає цілком законними та виправданими вимоги російської сторони щодо усунення перешкод на шляху експорту товарів з РФ, в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшника та олії з України", – сказав глава турецької дипломатії.

Попередні висловлювання