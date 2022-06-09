РФ раптово вивела із Сєвєродонецька бурятів: Гайдай назвав причину

Втрати росіян значно перевищують втрати українців

Сергій Гайдай (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти РФ вивезли із Сєверодонецька залишки бурятів, бо ті значно слабші за українських захисників.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

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"Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників", – йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ із великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв усередині та навколо міста немає.

Крім того, ведуться бої біля населених пунктів Гірської та Попаснянської громад.

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Гайдай додав, що через спеку рівень води в річці Сіверський Донець упав, а отже, росіяни знову намагатимуться кинути переправи.

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