РФ внезапно вывела из Северодонецка бурятов: Гайдай назвал причину

Оккупанты РФ вывезли из Северодонецка остатки бурятов, потому что те значительно слабее украинских защитников.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.
"Мрут как мухи. Рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками. Продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников", – говорится в сообщении.
По словам Гайдая, оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон. Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях. Боев внутри и вокруг города нет.
Кроме того, ведутся бои в населенных пунктах Горной и Попаснянской громад.
Гайдай добавил, что из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал, а значит, россияне снова попытаются бросить переправы.
Читайте другие новости "Сегодня":
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"