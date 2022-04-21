Фейгін: Погрози ядерною зброєю – це ознаки самовпевненості Росії

РФ почала погрожувати застосуванням ядерної зброї після початку повномасштабного вторгнення в Україну

Фейгін про ядерну зброю РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський адвокат та політичний діяч Марк Фейгін поділився власними думками щодо ядерного шантажу з боку Росії. Він зауважив, що шантаж працює лише до певного часу, а його залишається все менше.

Про це Фейгін розповів у інтерв’ю телеведучій Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Річ у тім, що все, що не стосується ядерного озброєння і загалом кроку до ядерної війни, то тут менше блефу, більше самовпевненості. Це не означає, що точно застосують, але самовпевненості, впевненості у власних кроках там більше", – сказав Фейгін.

Діяч розповів, що прямого зіткнення із НАТО Росія уникатиме, інша річ – це бомбити конвої із озброєнням, які вже надходять на захід України через кордон. Та тут теж є свої нюанси, адже невідомо хто супроводжує ці постачання.

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Москва, за словами Фейгіна, обережно перевіряє межі дозволеного.

"От Яворівський полігон у Львові. Це було зроблено, щоб перевірити реакцію. Можливо, вона на різних рівнях, можливо, навіть непублічних, ця реакція виникла. Тобто ми не знаємо про що розмовляють воєнні відомства", – сказав Фейгін.

У чому Марк Фейгін впевнений, так це у тому, що риторика Москви стала більш обережною.

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"Вони більше натискають на якісь юридичні аспекти, а не на наглість. От у грудні меморандум Путіна, що ми чули, навіть від представника Міністерства закордонних справ: невзаємності принцип, приймайте договір з Вашингтоном і домовленість з НАТО, лінія розмежування травня 1997 і все, забирайте свої манатки. От головний тезис, який озвучувався", – сказав Фейгін.

За його словами, зараз від Росії можна почути більше якісь ноти. Зокрема ноту, що Росії не мають права передавати радянське озброєння, хоч воно й було придбане й має патент і ліцензію. Такі дії, на думку Фейгіна, смішні. Агрументів в РФ стає все менше.

"Ядерний шантаж теж працює до певного часу. Може він ще не наступив, але він все ближче і ближче", – зауважив діяч.

Загроза ядерного удару

У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю . У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Генсекретар ООН заявив, що тепер не можна виключати можливості ядерної війни . Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.

. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі .

. У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.

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