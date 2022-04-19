Червоної кнопки у Путіна немає! Жданов розкрив секрет ядерної валізки

Сам президент РФ не може прийняти рішення завдати ракетного удару

Для доступу до ядерної зброї потрібно розблокувати спеціальний замок/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У президента Російської Федерації Володимира Путіна немає червоної кнопки, яка активує ядерну зброю. Процедура її застосування зовсім інша.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів телеведучому Євгену Кисельову в ефірі проєкту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Процедура виглядає таким чином: він віддає наказ на застосування ядерної зброї і видає ключ, який дозволить ввести в кодоблокувальному пристрої спеціальний код, і він відкриє доступ до пускових установок, до застосування ядерної зброї", — розповів Жданов.

Він зазначив, що так просто зняти кодовий замок і отримати доступ до пускових установок не можна.

"Там дуже якісна сталь, яку болгарками не розріжеш. Для того, щоб оператор зайшов до пускової установки, він повинен розблокувати кодоблокувальний пристрій, він повинен ввести код. У Путіна тільки частина коду. Він видає головну частину коду, а далі йдучи по сходинках системи управління цей код доповнюється або підтверджується на відповідних інстанціях. Якщо десь відбудеться збій — кодоблокувальний пристрій зняти буде неможливо. Завдання ядерного удару буде неможливо", — зазначив Жданов.

Також він додав, що якщо знайдеться людина, яка теж має частину до коду із запуску ядерної зброї, і вона знищить цю частину, що запустити ядерну зброю буде неможливо.

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Загроза ядерного удару

У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю . У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Генсекретар ООН заявив, що тепер не можна виключати можливості ядерної війни . Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.

. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі .

. У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.

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