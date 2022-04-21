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Фейгин: Угрозы ядерным оружием – это признаки самоуверенности России

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 23:40
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РФ начала угрожать применением ядерного оружия после начала полномасштабного вторжения в Украину
Фейгин о ядерном оружии РФ
Фейгин о ядерном оружии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский адвокат и политический деятель Марк Фейгин поделился своими мыслями относительно ядерного шантажа со стороны России. Он отметил, что шантаж работает только до определенного времени, а его остается все меньше.

Об этом Фейгин рассказал в интервью телеведущей Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Дело в том, что все, что не касается ядерного вооружения и вообще шага к ядерной войне, то здесь меньше блефа, больше самоуверенности. Это не значит, что точно применят, но самоуверенности, уверенности в собственных шагах там больше" , – сказал Фейгин.

Деятель рассказал, что прямого столкновения с НАТО Россия будет избегать, другое дело – бомбить конвои с вооружением, которые уже поступают на запад Украины через границу. Но здесь тоже есть свои нюансы, ведь неизвестно, кто сопровождает эти поставки.

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Москва, по словам Фейгина, осторожно проверяет границы дозволенного.

"Вот Яворовский полигон во Львове. Это было сделано, чтобы проверить реакцию. Возможно, она на разных уровнях, возможно даже непубличных, эта реакция возникла. То есть мы не знаем о чем говорят военные ведомства", – сказал Фейгин.

В чем Марк Фейгин уверен, так это в том, что риторика Москвы стала более осторожной.

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"Они больше нажимают на какие-то юридические аспекты, а не на наглость. Вот в декабре меморандум Путина, что мы слышали, даже от представителя Министерства иностранных дел: невзаимный принцип, принимайте договор с Вашингтоном и договоренность с НАТО, линия разграничения мая 1997 и все, забирайте свои манатки. Вот главный тезис, который озвучивался", – сказал Фейгин.

По его словам, сейчас от России можно услышать больше ноты. В частности, ноту, что России не имеют права передавать советское вооружение, хотя оно и было приобретено и имеет патент и лицензию. Такие действия, по мнению Фейгина, смешны. Агрументов в РФ становится меньше.

"Ядерный шантаж тоже работает до поры до времени. Может он еще не наступил, но он все ближе и ближе", – отметил деятель.

Угроза ядерного удара

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Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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