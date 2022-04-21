Фейгин: Угрозы ядерным оружием – это признаки самоуверенности России

РФ начала угрожать применением ядерного оружия после начала полномасштабного вторжения в Украину

Фейгин о ядерном оружии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский адвокат и политический деятель Марк Фейгин поделился своими мыслями относительно ядерного шантажа со стороны России. Он отметил, что шантаж работает только до определенного времени, а его остается все меньше.

Об этом Фейгин рассказал в интервью телеведущей Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Дело в том, что все, что не касается ядерного вооружения и вообще шага к ядерной войне, то здесь меньше блефа, больше самоуверенности. Это не значит, что точно применят, но самоуверенности, уверенности в собственных шагах там больше" , – сказал Фейгин.

Деятель рассказал, что прямого столкновения с НАТО Россия будет избегать, другое дело – бомбить конвои с вооружением, которые уже поступают на запад Украины через границу. Но здесь тоже есть свои нюансы, ведь неизвестно, кто сопровождает эти поставки.

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Москва, по словам Фейгина, осторожно проверяет границы дозволенного.

"Вот Яворовский полигон во Львове. Это было сделано, чтобы проверить реакцию. Возможно, она на разных уровнях, возможно даже непубличных, эта реакция возникла. То есть мы не знаем о чем говорят военные ведомства", – сказал Фейгин.

В чем Марк Фейгин уверен, так это в том, что риторика Москвы стала более осторожной.

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"Они больше нажимают на какие-то юридические аспекты, а не на наглость. Вот в декабре меморандум Путина, что мы слышали, даже от представителя Министерства иностранных дел: невзаимный принцип, принимайте договор с Вашингтоном и договоренность с НАТО, линия разграничения мая 1997 и все, забирайте свои манатки. Вот главный тезис, который озвучивался", – сказал Фейгин.

По его словам, сейчас от России можно услышать больше ноты. В частности, ноту, что России не имеют права передавать советское вооружение, хотя оно и было приобретено и имеет патент и лицензию. Такие действия, по мнению Фейгина, смешны. Агрументов в РФ становится меньше.

"Ядерный шантаж тоже работает до поры до времени. Может он еще не наступил, но он все ближе и ближе", – отметил деятель.

Угроза ядерного удара

В Кремле заявили, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны . Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.

. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси .

. В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.

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