Фонд Ріната Ахметова витратив 100 мільйонів євро на допомогу українцям

Бізнесмен розповів про те, як здійснюється допомога українцям в умовах військового вторгнення РФ

Рінат Ахметов / Фото: Колаж: Сьогодні

Благодійний фонд Ріната Ахметова з початку вторгнення Росії виділив на допомогу українцям 100 млн євро. Про це бізнесмен Рінат Ахметов розповів в інтерв'ю "Новому времени".

"Допомогу надає не тільки Фонд, але всі бізнеси SCM і ФК "Шахтар". На сьогодні я виділив на допомогу Україні 100 млн євро. З них уже витрачено 70 млн євро. Ми допомагаємо мирним людям, які постраждали від військової агресії РФ – привозимо продукти, ліки", – розповів Рінат Леонідович.

За його словами, наші енергетики, часто ризикуючи власним життям, відновлюють світло, повертаючи до українських міст, селищ мирне життя.

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"Ми допомагаємо українській армії та силам ТрО. Там, де це можливо, ми працюємо для потреб фронту. Наші металургійні комбінати виробляють протитанкові їжаки та сталь для бронежилетів. І ми не плануємо зупинятися. Будемо допомагати Україні та українцям стільки, скільки потрібно", – повідомив він.

У Голосіївський район Києва приїхала ще одна партія продовольчої допомоги для українців. У місцевому терцентрі переселенці можуть одержати продуктові набори. Набори призначені для людей найуразливіших категорій.

Загалом Київ уже отримав майже 44 тис. наборів від Фонду Ріната Ахметова.