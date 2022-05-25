Рінат Ахметов: "Я, мої цінності та погляди були і будуть проукраїнськими"

Бізнесмен Рінат Ахметов продовжує підтримувати Україну і його погляди, і цінності завжди були і залишаються проукраїнською спрямованістю. Про своє ставлення до України він розповів в інтерв'ю виданню Новий час ".
Позиція
"Моя позиція незмінна. Я був, є і буду проукраїнським, як мої погляди, і цінності. Саме тому протягом довгих років я найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною", – розповів він про своє ставленні до України.
Ахметов жалкує, що був у політиці
Також Ахметов зазначив, що він помилився, коли вирішив піти 10 років тому в політику, і що військове вторгнення РФ тільки зміцнило ще сильнішу його позицію щодо України.
"У 2012 році я перестав бути депутатом парламенту і не займаюся політикою 10 років. Я не раз говорив, що мій похід у політику був помилкою. Невиправдана та жорстока агресія Росії проти України та військові злочини Путіна тільки зміцнили мою позицію – Україна має бути незалежною і сильною як ніколи. за тією ж схемою", – зазначив бізнесмен.
Що ще казав бізнесмен
- Рінат Ахметов розповів, що морально очікував на напад Росії на Україну. Про це попереджали західні друзі.
- Він вважає, що війна, яку Росія розв'язала без жодної причини проти України, – це геноцид із вбивством десятків тисяч мирних громадян .
- Бізнесмен та його партнери постійно надають допомогу. Людям допомагає не лише Фонд, але і всі бізнеси SCM та ФК Шахтар .
- "Ми хочемо лише перемоги!": мешканка Сум довірила свою історію музею "Голосу Мирних" Фонду Ріната Ахметова.
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям