Гарантами безпеки України мають бути постійні члени ООН – Єрмак

Україна має "негативний досвід Будапештського меморандуму, який точно не повторить", вважає керівник Офісу Президента

Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки України. Колаж "Сьогодні"

Україна заслуговує бути однією із засновниць нової системи безпеки, і гарантами мають бути постійні члени ООН та інші країни.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні в інтерв'ю грузинським журналістам розповів, що Україна заслуговує бути однією із засновниць нової системи безпеки, тому що саме наша країна героїчно протистоїть одній із найбільших армій світу", – сказав Єрмак.

За його словами, гарантами безпеки України мають бути постійні члени ООН, і Україна залучила б до цього також Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль.

"Також отримали інформацію про бажання приєднатися до цього процесу від Італії. Ми зацікавлені у тому, щоб приєднувалися і наші сусіди", – сказав керівник ВП.

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Він додав, що це мають бути конкретні працюючі гарантії, оскільки Україна має "негативний досвід Будапештського меморандуму, який більше точно не повторить".

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