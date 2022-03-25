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Гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН – Ермак

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25 марта, 21:09
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Украина имеет "негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не повторит", считает руководитель Офиса Президента
Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины. Коллаж "Сегодня"
Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины. Коллаж "Сегодня"

Украина заслуживает быть одной из учредительниц новой системы безопасности, и гарантами должны быть постоянные члены ООН и другие страны.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал в Tсвоем Telegram-канале.

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"Сегодня в интервью грузинским журналистам рассказал, что Украина заслуживает быть одной из основательниц новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из крупнейших армий мира", – сказал Ермак.

По его словам, гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, и Украина привлекла бы к этому также Турцию, Германию, Канаду, Израиль.

"Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии. Мы заинтересованы в том, чтобы присоединялись и наши соседи", - сказал руководитель ОП.

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Он добавил, что это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку Украина имеет "негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не повторит".

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Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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