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Генерал Марченко назвав терміни, коли Україна розпочне контрнаступ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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15 червня, 22:49
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Генерал-майор ЗСУ оцінив ситуацію на фронті
Дмитро Марченко розповів, коли ЗСУ зможуть звільнити захоплені території України. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Марченко розповів, коли ЗСУ зможуть звільнити захоплені території України. Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко прогнозує успішний контрнаступ українських захисників, а також звільнення захоплених територій до кінця літа. Це відбудеться за умови надання Україні всього необхідного озброєння.

Про це Марченко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це. Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа. Десь там ми програємо у часі, дамо їм більше закопатися, так, це буде довше. Тут… я ніколи не брався прогнозувати", – заявив він.

За словами Марченка, він ніколи не думав, що ми вистоємо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві.

"Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там, ну ось бачите, вийшло", – зазначив генерал-майор.

Він додав, що у питанні переговорів з Росією пройдено "точку неповернення" через військові злочини російських загарбників. Але Україна отримала унікальний шанс відстояти свою незалежність та забезпечити майбутнє вільної країни.

Генерал Марченко передбачив долю Кримського мосту після постачання зброї з Заходу

Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Це "основна кишка" підтягування резервів РФ. Тому щойно обріжеться "ця кишка", в Росії почнеться паніка. Про це повідомив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Відповідаючи на запитання, чи буде Керченський міст однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:

"Так, це 100%. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження", – заявив він.

Марченко вважає, що ми маємо обрізати "основну кишку" підтягування резервів. Щойно обріжеться "ця кишка", у РФ почнеться паніка.

"І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке", – додав генерал-майор ЗСУ.

До речі, через Керченський міст Росія перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а також на південь України.

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