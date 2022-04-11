Генерал Ягун: Головна загроза Путіна – російські олігархи

Віктор Ягун заявив, що є олігархи, які зараз перебувають у тихій опозиції

Віктор Ягун вважає, що російські олігархи можуть "прибрати" Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015 рр., директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну загрожує небезпека від олігархів, які все втратили.

Про це генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Навколо Путіна є частина людей, які належать єльцинській буделіті. Це Кириленко, Шойгу. Ці особи реально прийшли з того часу. Я не вірю, що найближче оточення зможе ліквідувати Путіна", – сказав Ягун.

За його словами, всі забувають про олігархів, які мали змогу накопичити якийсь капітал, мали нормальне життя та бачили це життя для своїх дітей та онуків. Але врешті-решт вони все втратили і для них це величезна проблема.

"Вони зараз перебувають у тихій опозиції. Вони є єдиним джерелом загрози для Путіна. Олігархи мають усі доступи і їх дуже непокоїть ситуація, яка погіршується для них щодня. Путін розуміє цю ситуацію та не спілкується з ними. Я сподіваюся, що якоїсь миті якась несподіванка станеться, і тоді ми побачимо зовсім інший розвиток", – додав Ягун.

Генерал Ягун: У Кремлі шукають шляхи для свого порятунку в переговорах з українською стороною

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015 рр., директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун заявив, що у Кремлі шукають шляхи для свого порятунку у переговорах з українською стороною. За його словами, деякі люди з оточення Путіна опинилися у дуже складній ситуації. Про це генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

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Ягун заявив, що зараз з Україною почали спілкуватися багато партнерів, які допомагають у режимі онлайн. Крім того, почали спілкуватися люди з оточення президента РФ Володимира Путіна. За словами генерала, зараз вони опинилися у дуже складній ситуації.